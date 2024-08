Soldatini: "Troppo buio in piazza". Il Rettore potrebbe uscire di scena

In archivio il Balestro numero 129, che ha riportato Cittanuova ad appaiare Borgo in fatto di vittorie, ma restano alcuni punti dolenti, per una manifestazione ricca e coinvolgente, che alla luce di quanto apparso sul web e non solo , il Rettore uscente, Angelo Soldatini, a fine autunno scadrà il suo mandato e non è detto che ripresenti la sua candidatura, ha voluto sottolineare. "Mi voglio soffermare sul buio che ha avvolto la piazza durante la manifestazione – ha detto Soldatini – ed ha perfettamente ragione chi ha evidenziato questa situazione ed è giusto che ci siano delle lamentele. Purtroppo, non si vedevano nemmeno i volti dei figuranti in passeggiata in piazza. Ma anche in Cittanuova, durante la sfilata, stessa situazione. Per fortuna il contesto è migliorato con l’esibizione degli sbandieratori. Mi dicono che la nuova illuminazione di Piazza prevede più soluzioni, ne ho parlato anche con la Sindaca Irene Marconi, e mi appello agli addetti a questi passaggi perché nelle prossime edizioni in notturna le cose vadano meglio".

Angelo Soldatini si è soffermato, fra gli aspetti da deplorare, sull’apparizione al momento della premiazione, di bottiglie di spumante il cui contenuto è stato usato impropriamente. "Non è certo colpa della security, che ha controllato attentamente tutto ciò che poteva entrare in piazza , ma all’annuncio del vincitore l’ingresso è libero per tutti ed allora, forse, sono arrivate le bottiglie Si è voluta emulare la Formula Uno ma questo non è il contesto giusto. Agendo così come è stato fatto si possono danneggiare i costumi ed altro e mi pare giusto ricordare che certi obblighi, fra cui contenitori in vetro, fanno parte di un pacchetto di prescrizioni che devono essere rispettate.

Roberto Pieralli