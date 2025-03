Sociale e moda. Oggi la sfilata di fine corso

GROSSETO

La moda inclusiva sfila al Granduca. In programma un evento di fine corso di sartoria dei laboratori dell’associazione Musical-mente odv, insieme alla scuola di moda Creavi con il patrocinio del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto. L’appuntamento è per oggi alle 18,30 all’hotel Granduca di Grosseto, organizzato come una versione territoriale della "fashion week", presentando ogni allieva con la propria "capsule" e tutti i lavori che sono stati svolti durante il percorso formativo. ’Runway Fashion’ promuove l’unione tra la tematica sociale e il mondo della moda, attraverso una sfilata che rappresenta la conclusione del percorso formativo delle allieve del laboratorio inclusivo della Scuola di Sartoria Creavi, grazie all’Hotel Granduca che ha concesso gratuitamente la struttura e la Fais le stoffe. Sarà presentato da Valentina Corsetti coadiuvata da ragazze speciali. "La moda è un linguaggio che unisce e celebra le differenze – spiega Marzia Fidanza, titolare di Creavi –. Abbiamo sempre promosso eventi e corsi in collaborazione con le associazioni a sostegno delle disabilità". "Inclusività sartoriale significa creare abiti che si adattino a ogni persona, e non il contrario – aggiunge Valentina Corsetti, presidente di Musical-mente –. Significa offrire taglie reali, pensare a chi ha esigenze particolari e rendere l’abbigliamento accessibile a tutti. Non è solo una questione estetica, ma un vero e proprio diritto. Ringrazio per la disponibilità il Granduca".

"Il Comune ha concesso ben volentieri il patrocinio a questa bella iniziativa, che riesce a coniugare importanti tematiche sociali con la cultura della moda – il commento del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore alla cultura Luca Agresti -. C’è stato un intenso percorso, segno tangibile di impegno, professionalità, passione. Grosseto si conferma terra creativa e solidale. Due realtà di assoluto rilievo, l’associazione Musical-mente e il laboratorio Moda Creavi, che si uniscono per un evento che intreccia moda e tematiche sociali molto attuali".