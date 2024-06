Soccorso motoscafo in difficoltà

Intervento di soccorso in mare nella serata di domenica portato a termine in maniera positiva e senza alcun problema per le persone che si erano trovate in difficoltà.

La richiesta di aiuto è arrivata poco dopo le 19 agli ormeggiatori del Porto della Maremma, a Marina di Grosseto, da parte di un’imbarcazione, con motori in avaria. A bordo si trovavano quattro persone adulte (u uomo e tre donne) e stavano navigando in prossimità di Bocca d’Ombrone. In aiuto è stato dirottato il peschereccio "Lina II" di Alberto Scarsella che alle 20 ha preso a rimorchio l’imbarcazione sino a portarlo agli ormeggi del Porto turistico alle 21.45 circa: per gli occupati dell’imbarcazione solo un po’ di spavento. L’intervento è stato coordinato dalla Delegazione di Spiaggia - Guardia Costiera di Marina di Grosseto.