Smart Village: via al progetto per la rinascita dell’ex hotel

Un altro passo importante verso la realizzazione del nuovo centro innovativo di Bagnolo è stato fatto. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per intervenire sulla seconda struttura del Pratuccio, in modo da procedere con i lavori ad anno nuovo, e completare così la costruzione del centro innovativo, funzionale al progetto Smart Village. Questo secondo intervento richiede un investimento di 1milione e 220mila euro, interamente finanziati dal Pnrr con la partecipazione del Comune al Bando Borghi. I lavori interesseranno l’immobile dell’ex albergo, che sarà demolito e ricostruito in maniera diversa. Nella parte a monte sarà costruito un piccolo secondo piano. Al piano terra saranno realizzati uffici, laboratori e il magazzino, al piano superiore il centro direzionale e una piccola foresteria con due camere e una cucina. Al centro della struttura sarà costruita una scalinata che consentirà il collegamento diretto tra l’area verde interna al centro innovativo e il Parco pubblico del Pratuccio. Un investimento è di circa 3 milioni e mezzo di euro solo per la ristrutturazione dei locali, senza contare l’acquisto dell’immobile da parte del comune. I lavori del primo lotto, ancora in corso, interessano invece l’ex dependance dell’albergo.