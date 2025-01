Smantellata piazza di spaccio. Blitz nella macchia di Giannella. Trovata la "casa" della droga

Ancora droga, ancora carabinieri maremmani protagonisti. E’ stato infatti smantellato un punto di spaccio a Giannella di Orbetello, la strada che da Albinia porta a Santa Liberata. Una fetta di territorio interamente coperta di vegetazione, anche fitta in alcuni punti, che è il luogo ideale per tutti coloro che hanno intenzione di nascondere qualcosa. Qualche tempo fa i carabinieri della stazione di Capalbio, non lontano, smantellarono una piazza di spaccio che era stata allestita in mezzo alla boscaglia, luogo inaccessibile e davvero segreto, nel quale si rifornivano decine e decine di persone provenienti da tutta la zona dell’Argentario. Anche questa volta sono stati i carabinieri di Orbetello, tramite le articolazioni della aliquota Radiomobile e delle stazioni di Albinia e Porto Santo Stefano, a condurre l’operazione in una zona boschiva che costeggia proprio la strada della Giannella. L’iniziativa segue le attività di controllo del territorio svolte dai militari, che avevano notato movimenti sospetti nella zona, tali da convincerli a intervenire immediatamente. Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno rimosso una tenda utilizzata per il bivacco e, all’interno e nelle adiacenze, vari oggetti tra cui abbigliamento, materiale per le necessità quotidiane come cavi di ricarica per cellulari, fornelli da campeggio coperte, ma anche bilancini di precisione e strumenti riconducibili allo smercio di sostanze stupefacenti. L’area è stata interamente bonificata da Sei Toscana. Gli operai sono arrivati dopo essere stati chiamati dai militari dell’Arma: tutta la zona è stata dunque ripulita (il lavoro è durato qualche ora) e tra qualche giorno potrà essere nuovamente frequentata dagli amanti del bosco. L’intervento svolto dalla Compagnia di Orbetello conferma dunque il costante impegno dei Carabinieri per assicurare condizioni di sicurezza e decoro della aree boschive, come del territorio in generale, a beneficio della popolazione.