Slow Food. Pescatori "doc" e degustazioni

Il pescato del presidio Slow Food andrà in degustazione nei ristoranti della Maremma, proseguono le azioni di valorizzazione della pesca artigianale dell’Isola del Giglio. Venerdì inizia da Orbetello, con una cena a L’Oste Dispensa di Stefano Sorci e Francesca Zauli, il giro di degustazioni sul territorio maremmano del pescato del presidio gigliese. Un progetto iniziato un paio d’anni fa quando i pescatori locali, insieme alla Condotta Slow Food, hanno chiesto al Comune di sostenere la nascita di un percorso virtuoso per la tutela del loro mestiere e del mare. Ne è nato un tavolo di confronto sulle modalità di sviluppo, tutela e valorizzazione del mare e delle risorse ittiche locali, per poi proseguire con la nascita della Comunità Slow Food dei Pescatori nel dicembre del 2022 che ha permesso di promuovere la categoria professionale e il pescato già dalla primavera successiva in manifestazioni organizzate dal Comune, dal Parco dell’Arcipelago Toscano, da Anci Toscana e in un percorso di valorizzazione autonomo organizzato dalla locale Condotta Slow Food, coinvolgendo i ristoranti e i viticoltori gigliesi, visto il valore del binomio "Pescato del Giglio-Vino Ansonaco".

I pescatori aderenti al progetto sono tutti quelli presenti sull’isola, ma anche quelli operanti a Giannutri, quindi Ido e Leonardo Cavero, Stefano e Luigi Orlandini, Alvino Bartoli, Giovanni Lombardi, Giuseppe De Politi, Pietro Galassi e Eugenio Gatta. "Tutto questo lavoro – sottolinea Claudio Bossini, responsabile della locale Condotta Slow Food – testimonia la vitalità di una comunità isolana e la volontà di rivendicare un’identità e una professione storica. Così da poter raggiungere anche un pubblico diverso e più ampio, offrendo in degustazione la stagionalità della piccola pesca artigianale. Inizieremo da venerdì, a L’Oste Dispensa di Orbetello, questo percorso di degustazioni in Maremma; Stefano Sorci, storico cuoco dell’Alleanza Slow Food e ristoratore si è subito messo a disposizione. Sarà proposto in abbinamento ai piatti il vino Ansonaco dei produttori eroici dell’Isola". Per informazioni e prenotazioni alla cena telefonare al 327-5322022 o al 347-1803679.