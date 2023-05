"Sinergia e leale collaborazione" Il prefetto Paola Berardino ha incontrato i nuovi sindaci

Sinergia istituzionale e leale collaborazione sono le parole chiave dell’incontro che il Prefetto Paola Berardino ha tenuto con i sindaci neoeletti. È stata l’occasione per dare il benvenuto a coloro che sono al primo mandato e per proseguire il percorso di lavoro già avviato con il Comune di Semproniano. I sindaci dei Comuni di Castell’Azzara, Tullio Tenci, Gavorrano, Stefania Ulivieri, Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, Monte Argentario, Arturo Cerulli, e Semproniano, Luciano Petrucci sono stati accolti dal Prefetto Paola Berardino. Presenti anche il questore Antonio Mannoni, il comandante provinciale dei Carabinieri, Giuseppe Adinolfi, per il comando provinciale della Guardia di Finanza, Giovanni Carotenuto, e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Pietro Raschillà. Tanti i temi affrontati durante l’incontro: dall’ordine e la sicurezza pubblica, alla protezione civile, dalle criticità derivanti dall’aumento dei prezzi, ai temi dell’ambiente e dello sviluppo economico del territorio Attenzione particolare è stata rivolta ai fondi del Pnrr, la cui attuazione è affidata alle amministrazioni. Su questo tutti hanno concordato sulla necessità di condividere le informazioni, attraverso il monitoraggio dell’attuazione del piano per garantire trasparenza, efficienza e semplificazione dell’azione amministrativa. Il prefetto e i vertici delle Forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza del mandato istituzionale dei sindaci, determinanti per costruire una fattiva collaborazione con tutti gli interlocutori istituzionali. "Dobbiamo avere la consapevolezza – ha detto il prefetto Berardino – di dover rinnovare l’alleanza tra governo e territori, rafforzando sempre più la collaborazione istituzionale: la società e le città stanno cambiando e questo richiede interventi sinergici per assicurare servizi ai cittadini e garantire il bene comune. In questo i sindaci svolgono una funzione strategica. Il loro lavoro può contribuire a ridurre i divari, le distanze e sollecitare i progressi". Al termine prefetto e sindaci hanno condiviso l’impegno di intensificare il confronto e la collaborazione, favorendo azioni coordinate per consolidare la rete istituzionale tra i diversi livelli di governo, e affrontare e dare risposte sinergiche ai delicati e complessi temi provenienti dai contesti territoriali.