Siloe, inaugurato "L’albero della Vita" donato da Laquaniti

È stato inaugurato al monastero di Siloe "L’albero della Vita", l’opera altra oltre 10 metri, di colore rosso acceso, che è stata donata ai monaci benedettini dall’artista e bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti.

All’iniziativa sono intervenuti Mario Parente, priore della Comunità monastica di Siloe; Orietta Barzagli vicesindaco di Cinigiano; Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito di Grosseto; Leonardo Marras assessore regionale; Francesco Limatola presidente della Provincia e l’autore dell’opera Rodolfo Lacquaniti.

Il monastero di Siloe entra così a far parte delle tappe della Biennale dello Scarto in Maremma, il progetto avviato un anno fa da Rodolfo Lacquaniti con l’installazione di opere di grandi dimensioni nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia e a Festambiente, che hanno dato vita ad una mostra diffusa per accendere i riflettori sulla tematica ambientale.

"La nostra comunità monastica è particolarmente grata a Rodolfo Lacquaniti per quest’opera che impreziosisce l’ambiente monastico – ha detto padre Mario Parente –. Da tempo cerchiamo di coltivare un dialogo con artisti contemporanei, col desiderio di fare di questo luogo uno spazio di spiritualità e di dialogo anche con l’arte. Crediamo, infatti, che tutto concorra al bisogno dell’uomo di oggi di trovare in luoghi come questo spazi di bellezza, richiami al cielo, a quella nostalgia di Dio che è insita nel cuore di ogni persona, anche la più inconsapevole. Grazie all’estro del nostro frate Roberto, abbiamo dato vita anche al Giardino dei colori fioriti, uno spazio nel quale, dal recupero di vecchi utensili dismessi, sono nate creazioni artistiche semplici ma ricche di significato. Ora l’opera di Rodolfo Lacquaniti ci consente di fare un ulteriore salto di qualità".