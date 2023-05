Silent Emotion Una sede anche a Londra

Le cuffie dell’imprenditore mancianese Filippo Rossi conquistano anche i mercati internazionali. L’azienda grossetana, in attività da 10 anni, si chiama "Silent Emotion" e adesso ha deciso di fare un altro passo importante, quello di aprire una nuova sede a Londra. L’azienda di Rossi si occupa di eventi a zero impatto sonoro, noleggiando cuffie – uniche nel loro genere – che permettono di ascoltare musica senza fare rumore. Un’idea vincente nata durante un viaggio in Bulgaria che ha portato Rossi a fondare la "Silent Emotion".

"La Silent emotion ha un’organizzazione molto lineare – spiega Rossi –. È un business che si sviluppa sul web: veniamo contattati dai clienti che vogliono affittare le nostre cuffie ai quali spediamo i prodotti che poi ci vengono restituiti a fine evento. Sugli apparecchi c’è il nostro marchio: abbiamo brevettato il design delle cuffie rendendole uniche nel loro genere. E ora la sede a Londra. La presenza nella City ci permette di sviluppare ulteriormente il nostro business, le occasioni per eventi a zero impatto acustico sono moltissime, per questo l’abbiamo scelta".

Un business nato in Maremma per poi espandersi nel resto d’Italia e all’estero. Proprio com’è successo con le cuffie: dai primi eventi in Toscana fino ai festival nazionali, alle partnership con Rai, Bmw, alberghi e villaggi turistici. "Silent Emotion" sta crescendo: dal cinema (anche in tre lingue differenti) al fitness (in particolare lo yoga), e ora l’apertura della sede a Londra. Con il quartier generale che resta in Maremma, dove Filippo Rossi gestisce le sue attività con il supporto di un team di collaboratori, molto preparati e di soci che condividono la stessa visione.