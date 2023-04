Sicurezza sul lavoro Corsi di Confartigianato

Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che in tutte le aziende, ad eccezione delle ditte individuali senza dipendenti o collaboratori, il datore di lavoro debba ottemperare ad obblighi di garanzia e tutela dei lavoratori. Confartigianato Grosseto offre supporto alle imprese sia attraverso un servizio di consulenza che tramite l’organizzazione dei corsi di formazione obbligatori. Ecco i corsi di prossima attivazione: primo corso addetto primo soccorso aziendale gruppo B, C (partenza giovedì 20 aprile); corso di aggiornamneto addetto primo soccorso aziendale gruppo B, C (da venerdì 28 aprile); corso formazione sicurezza dei lavoratori, primo corso e aggiornamento, rischio basso, medio, alto (da giovedì 4 maggio); corso Rspp , primo corso e aggiornamenti, rischio basso, medio e alto (partenza venerdì 5 maggio). Per informazioni 0564 419544.