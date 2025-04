Sicurezza idraulica. Campo Regio: "Lo scolmatore soluzione definitiva"

Sopralluogo ieri del presidente della Regione Eugenio Giani allo scolmatore della cassa di espansione a Campo Regio. Un’opera molto importante per la sicurezza del territorio, in particolare Albinia. Lo scolmatore potrà consentire in caso di forti precipitazioni e di aumento della portata del fiume Albegna di prevenire esondazioni e ed alluvioni come purtroppo si è verificato anche nel recente passato.

Ieri mattina, a Campo Regio, località a poche centinaia di metri da Albinia, insieme a Giani erano presenti gli assessori Leonardo Marras e Monia Monni, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, l’assessore Luca Teglia, il consigliere comunale Roberto Berardi e i dirigenti dell’Ufficio tecnico ed urbanistica. Presenti anche i drigenti di "Rfi" e dell’Anas. Quanto ai tempi previsti per la conclusione dei lavori, Marras ha ricordato che l’intervento di competenza della Regione è quasi ultimato, ma "restano aperti – ha detto Monni – alcuni problemi sorti per un appalto fatto da Anas e che si spera vengano risolti in tempi brevi per non ritardare la messa in attività del nuovo impianto".

"Siamo davanti ad un’opera idraulica estremamente importante, della quale come Regione siamo molto orgogliosi – ha detto Giani –. Questa è la terza opera idraulica più grande della Toscana, dopo i laghi di Bilancino e Montedoglio, una grande cassa di espansione ed un canale che funzionerà da scolmatore, con un ulteriore meccanismo di apertura di 10 paratie che si attiverà quando il livello del fiume Albegna diverrà minaccioso, tenendo gli abitati di Albinia e Orbetello al sicuro. Abbiamo attivato per la prima volta il sistema di apertura delle 10 paratie, che consente in un primo momento la stabilizzazione del flusso di acqua, poi la fuoriuscita dell’acqua, verso il mare. Il sistema della cassa di espansione funziona già perfettamente e in futuro con le opere che dovrà realizzare Anas avremo anche la possibilità di riversare le acque accumulate direttamente in mare, chiudendo la strada e deviando il traffico su una viabilità alternativa. Sintetizzando: questa opera risolve tutti i problemi che ci furono in passato durante l’alluvione di Albinia".

Michele Casalini