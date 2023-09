Si sente male in barca a Cala Violina, trasportato in ospedale

Scarlino (Grosseto), 9 settembre 2023 – Intensa l’attività operativa della Guardia costiera che agisce nella zona nord della provincia di Grosseto. Dopo che la motovedetta era dovuta intervenire per una donna che si era infortunata in un traghetto, è arrivata, tramite il numero blu di emergenza in mare "1530", una segnalazione relativa ad un uomo colto da malore a bordo del proprio natante ancorato nella zona di Cala Violina, a Marina di Scarlino, dopo esserci arrivato da qualche ora. E’ stato infatti disposto l’invio del battello veloce GC 340 in dotazione all’Ufficio locale marittimo di Follonica che, giunto sul posto, procedeva al trasbordo dell’uomo e al successivo trasporto al porticciolo di Marina di Scarlino, dove veniva affidato alle cure del personale sanitario del 118, precedentemente allertato.

Alla fine non si è trattato di nulla di grave ma fortunatamente l’intervento del natante, davvero molto tempestivo, della Guardia costiera è stato necessario per evitare guai peggiori.