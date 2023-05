Si rompe la staccionata Tre feriti alla sagra

L’atmosfera di festa che si stava vivendo a Montenero d’Orcia, in occasione della "Sagra della Lasagna", è stata interrotta bruscamente da un brutto incidente, che ha coinvolto tre ragazzi di vent’anni, tutti residenti nel comune di Castel del Piano. Sabato sera due ragazzi e una ragazza, sono precipitati in un burrone, dopo che la staccionata su cui erano appoggiati ha ceduto. L’incidente è accaduto nelle vicinanze del parco pubblico di Montenero d’Orcia, intorno alle 23.30, in un momento in cui alla festa erano presenti molte persone. I ragazzi hanno fatto un volo di circa 4 metri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere i tre ragazzi.

Eseguite le prime visite sul posto, è stato deciso di trasportare tutte e tre i ventenni all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sono intervenuti sul posto l’automedica di Castel del Piano, due ambulanze della Misericordia sempre di Castel del Piano (di cui una già presente alla sagra), un’ambulanza medicalizzava di Montalcino, i carabinieri e vigili del fuoco. Il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, ha espresso la propria vicinanza alle famiglie coinvolte. "Appena sono venuto a conoscenza dell’episodio – commenta il primo cittadino di Castel del Piano, Michele Bartalini – mi sono accertato dello stato di salute dei giovani. Sono preoccupato e molto rammaricato di quanto accaduto, conoscono personalmente i ragazzi e le famiglie". Per i ventenni sono stati necessari esami approfonditi. Ieri la "Sagra della Lasagna" non si è fermata, gli appuntamenti dell’ultimo giorno si sono svolti come da programma, compresa la Pintata del Rotolo e durante la manifestazione folkloristica è stato augurato ai tre giovani una pronta e veloce guarigione. Anche il sindaco si unisce al pensiero degli organizzatori dell’evento. "Auguro ai tre ragazzi – conclude Bartalini – una pronta guarigione. Continuerò anche nei prossimi giorni a rimanere in contatto con le famiglie dei tre ragazzi".

Nicola Ciuffoletti