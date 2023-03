Si perde a passeggio Lo trovano i carabinieri

Un uomo residente nel territorio comunale di Roccastrada ha avvicinato un carabiniere, da lui conosciuto, segnalandogli che mentre era in una zona boschiva sul Farma insieme ad un amico ne aveva perso il contatto. Il militare, che in quel momento si trovava fuori servizio, non ha perso tempo e si è messo immediatamente in contatto con i colleghi di pattuglia, i quali si sono recati nella zona per cercare l’uomo. Una ricerca durata circa un’ora e trenta, unitamente al segnalante che ha fornito loro preziose informazioni, tanto da consentirne infine la localizzazione in un’area isolata. In evidente stato di agitazione, confuso per quanto accaduto, il malcapitato è stato soccorso e rasserenato dai militari, ai quali, parlando, ha riferito di aver perso l’orientamento dopo essersi incamminato lungo gli argini del fiume, per verificare la presenza di pesci. L’uomo si era poi reso conto di aver camminato troppo, e di aver perso l’orientamento. Il pescatore è infine tornato a casa sano e salvo.