Si inaugura oggi: "La chiccaia di @aroma cafè"

Dal quartiere Barbanella al centro storico il negozio "@roma cafè" non solo si è trasferito nel cuore della città in via Garibaldi 38, ma ha anche cambiato insegna, diventando "La chiccaia di @aroma cafè". "Sabato (oggi per chi legge, Ndr.) faremo l’inaugurazione – dicono i titolari del negozio – e sarebbe bello che veniste anche solo a vedere , se poi vi avremo incuriosito , siamo disponibili a fare due chiacchiere, magari poi e con calma". Appuntamento quindi oggi dalle 16.30 alle 20.