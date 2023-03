Si inaugura la panchina rossa

Il comune di Pitigliano ribadisce la sua contrarietà alla violenza di genere e oggi alle 10, nell’aria verde di San Michele è in programma la collocazione una panchina rossa, simbolo del posto occupato dalle donne che non ci sono più, portate via dalla violenza di un uomo. All’iniziativa partecipano anche gli alunni delle classi II A e II B della scuola secondaria di I grado di Pitigliano. "Una bellissima iniziativa che siamo felici di condividere e sostenere come amministrazione comunale – affermano Irene Lauretti e Serena Falsetti, rispettivamente assessore alla pubblica istruzione e al sociale del Comune di Pitigliano –nella consapevolezza che si può contribuire al contrasto della violenza sulle donne lavorando uniti". L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Pitigliano, dal Centro Culturale Fortezza Orsini Aps, insieme ad Anpi, sezione Pietro Casciani di Pitigliano-Sorano; la biblioteca comunale F. Zuccarelli; l’istituto comprensivo Umberto I, con le classi seconde della scuola secondaria di primo grado. "Vogliamo ricordare il percorso delle donne italiane per il raggiungimento della parità di genere – sottolinea Sabrina d’Angelo, presidente del Centro culturale Fortezza Orsini Aps.