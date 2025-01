Si amplia la rete di telecardiologia. Arrivano 145 monitor-defibrillatori

Si amplia, a livello di area vasta Asl Toscana sud est, la rete di telecardiologia del sistema 118 e l’obiettivo è avere a borgo dei mezzi del 118 una strumentazione in grado di fornire di inviare in tempo reale alla Centrale Operativa, in caso di necessità, l’ECG 12 derivazioni, insieme ai dati clinici strumentali del paziente, per permettere alla Centrale Operativa ed al team di soccorso di operare velocemente nel modo più efficace e più efficiente.

Saranno acquisiti 145 monitor-defibrillatori in automediche e ambulanze nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto (60 già attivi) e 8 Workstation per la ricezione e l’acquisizione dei dati. Dei 60 già acquistati 40 i trovano alla COES di Siena-Grosseto mentre le 8 Workstation saranno così dislocate: 1 alla COES di Arezzo, 1 alla COES di Siena-Grosseto, 1 alla Emodinamica di Arezzo, 1 alla Emodinamica di Grosseto, 1 Emodinamica della AOU Senese, 1 alla UTIC del Valdarno, 1 alla UTIC di Nottola, 1 alla UTIC di Campostaggia.

Il progetto - il cui investimento complessivo sarà di circa 15 milioni di euro - ha una durata di 8 anni e prevede la fornitura sia del materiale consumabile che dell’assistenza full risk. Per Simone Nocentini, responsabile di Area Dipartimentale Emergenza territoriale 118 si tratta di un grande passo in avanti. "I monitor-defibrillatori attualmente presenti sui mezzi di soccorso 118 (automediche e ambulanze), oltre a non essere tutti uguali nella Regione Toscana, sono o di proprietà aziendale o delle associazioni di volontariato che svolgono servizio di emergenza territoriale. Questo fa sì che le strumentazioni, nonostante siano all’interno dello stesso sistema 118, possano non dialogare tra loro e quindi non ovunque può essere garantita la trasmissione dei dati del monitor alla Centrale Operativa".

Mauro Breggia, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est sottolinea a finalità è quella di essere tempestivi ed efficaci. "Oggi ci viene in aiuto la tecnologia – dice Breggia - un supporto fondamentale nel soccorso e nelle patologie tempo dipendenti, come nel caso delle sindrome coronarica".