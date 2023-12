Si accascia al parco mentre sta camminando . Malore fatale per un ottantaduenne di Follonica

Si è accasciato per terra mentre stava camminando nel parco ed è morto poco dopo per un attacco cardiaco fulminante. Il fatto è accaduto a Follonica nel parco pubblico tra il distretto sanitario e l’area ex Ilva. Molte le persone che hanno dato l’allarme quando hanno visto quell’anziano prima barcollare e poi finire a terra. L’uomo di 82 anni, residente in città, avrebbe avuto un malore improvviso.

A trovarlo riverso a terra alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma che, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. I medici e i sanitari hanno provato in ogni maniera di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Profondo il cordoglio nella città del Golfo dove l’uomo era molto conosciuto.