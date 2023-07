Sfilata a Punta Ala Apre l’Europeo di Polo

Immaginate di trovarvi al mare, a godervi il tramonto e, tra yacht e grandi barche a vela, veder arrivare dei cavalli sul porto. Strano, ma neanche troppo. Perché a poche centinaia di metri dalla spiaggia e dallo storico molo, da oggi si fa la storia, quella del polo. Al Centro Ippico Punta Ala è il giorno del via alla quarta edizione del Ladies Fip European Polo Championship, che vede l’Italia campione in carica e pronta a difendere il titolo.

Lo scenario è mozzafiato: da una parte il mare, dall’altro l’erba curata che sembra Wimbledon, con l’unica differenza è che a Punta Ala splende il sole. A guidare il corteo della sfilata d’apertura, il gruppo bandistico della Società Filarmonica della Città di Grosseto, dietro di loro i protagonisti - i cavalli - e le atlete di quattro nazionali, visto che oltre all’Italia scenderanno in campo l’Inghilterra (prima avversaria dell’Italia oggi alle 17), la Francia e la Germania, con in palio il Trofeo U.S. Polo Assn. In fondo, auto d’epoca che rubano l’occhio dei tanti curiosi lungo il percorso che ha portato fino allo Yacht Club Punta Ala.

Volti emozionati quelli delle giovani giocatrici, ma soprattutto di Gaia Bulgari, presidente del Centro Ippico Punta Ala, colei che ha riportato il polo ai fasti del passato in una location straordinaria. Lo scorso anno, a settembre, le prove generali con la Punta Ala Polo Cup; meno di un anno dopo, ecco l’Europeo, che rappresenta anche una straordinaria opportunità di promozione turistica per il territorio. "L’emozione è grandissima – ha ammesso Sandra Mucciarini, assessore alla sanità e al sociale del comune di Castiglione della Pescaia –. Dopo 30 anni, Punta Ala ha di nuovo il suo campo da polo e, da donna, sono molto contenta che il primo appuntamento internazionale sia riservato proprio alle donne. Gaia Bulgari ha messo passione e amore per i cavalli e il territorio, realizzando un vero capolavoro. Noi, come amministrazione locale, non possiamo che esserle grata: a Punta Ala è tornato il bello".

Anche le giocatrici arrivate dall’estero sono rimaste estasiate dalla location. Di campi perfetti ce ne sono anche in Inghilterra, in Francia e in Germania, ma anche a sentire i commenti qui deve esserci qualcosa di speciale. Lo sanno pure le italiane: Alice Coria, Maitena Marré, Camila Rossi e Ginevra Visconti. Camila sarà il capitano del quartetto che da oggi si misurerà nell’Europeo, sulla distanza dei 24 minuti a partita divisi in sei chukker (la traduzione nel polo dei tempi) da quattro minuti ciascuno. "Sono emozionatissima – racconta –. Vestire la maglia della Nazionale e rappresentare l’Italia è un grande motivo d’orgoglio. C’è ovviamente tensione prima del debutto, a cui si somma la responsabilità di scendere in campo da campionesse in carica. La voglia di vincere però è ancora tanta".

Paolo Franci