Sfida ai fornelli Torna il "Cooking Quiz" coi ragazzi del "Lotti"

E’ ripartito con grande entusiasmo il "Cooking Quiz", il concorso didattico nazionale che coinvolge gli Istituti Alberghieri d’Italia. Saranno 35.000 gli studenti coinvolti nel progetto che in questa edizione avvierà due versioni: il "Cooking Quiz in presenza" attraverso il quale lo staff potrà tornare tra gli studenti e il "Cooking Quiz digital" ovvero collegamenti digitali con le scuole. Il tour "in presenza" ha raggiunto gli studenti dell’Iis "Bernardino Lotti" di Massa Marittima con ottimi risultati. Presenti la chef Angela Tucci, diplomata Alma e Alma Ambassador che ha coinvolto i ragazzi in una lezione molto interessante su "i bovini" e Andrea Matteini, Alma Ambassador e diplomato del Master Alma-Ais che ha trattato con maestria il tema sulla "Psicologia del cliente". Grande soddisfazione per Marco Buccianti, docente del "Lotti" e referente per il Cooking Quiz per i punteggi ottenuti dai ragazzi: le classi 4^E enogastronomia e 4^F sala- vendita sono passate alla Finale Nazionale di Roma. Ai ragazzi vengono trasferite nozioni e informazioni importanti con l’obiettivo di verificarne poi il grado di apprendimento attraverso la gamification. Sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria scuola, ma anche gare tra classi per stabilire il gruppo che passerà alla finalissima. Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, utilizzando strumenti tecnologici vicini alle generazioni native digitali. Anche in questa edizione sarà riservato un importante approfondimento sulle corrette modalità di raccolta differenziata degli imballaggi.