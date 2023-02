Sfera Agricola L’Idroponica in Maremma

L’idroponica è una pratica agraria che consiste nella coltivazione di piante, anziché nel terreno, in soluzioni acquose arricchite di sali minerali. Il signor Franzese, grower dell’azienda Sfera Agricola, ci ha spiegato che nel 2016 è sorta una delle più grandi serre hi-tech d’Italia proprio nel cuore della Maremma: la scelta è legata a condizioni climatiche e sociali, fornendo opportunità lavorative in una terra da sempre a vocazione agricola. Nata dall’esigenza di produrre di più utilizzando di meno, Sfera offre ortaggi di buona qualità, nickel-free, in prevalenza pomodori: le radici affondano in un supporto di lana di roccia che simula il terreno, riempito di acqua e soluzioni nutritive. Grazie alla tecnologia si recuperano le acque piovane, ricreando un vero e proprio microcosmo con le condizioni ideali per la crescita della pianta: oltre a luce, umidità costanti e regolazione della temperatura, si usano mezzi di lotta biologica come gli insetti utili. Datterini o ciliegini, questi pomodori genuini sono una conquista per la nostra terra e per il nostro palato: provare per credere!