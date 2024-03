Settimana della salute. Stati generali della sanità

Una fotografia della sanità. Dietro a questa parola c’è l’impegno costante di medici, infermieri, operatori sanitari e volontari. Tanti volti per garantire la salute. E Grosseto vuole provare a fare un bilanchio sulla sanità locale. Infatti dal 2 al 6 aprile andrà di scena la "Settimana della Salute", una kermesse interprovinciale dove il capoluogo maremmano sarà chiamato a tirare le somme del proprio sistema sanitario, tra pro e contro. È prevista anche la possibilità, da parte dei cittadini, di segnalare criticità da affrontare o funzioni positive che meritano, invece, di essere potenziate ed esaltate. Un evento promosso dal Comune insieme a Farmacie comunali riunite spa e Fondazione Cr Firenze. Ad aprire la kermesse il 2 aprile, in Piazza Dante dalle 10 alle 18, ‘Piazza della Salute: l’impegno dei volontari’, dove saranno presenti anche ambulatori mobili per screening gratuiti. Seguiranno tre giornate al Teatro degli Industri dalle 10 alle 12 con esperti del settore sanitario. Il 3 aprile sarà la Giornata della Prevenzione e dell’educazione alla salute che vedrà la partecipazione anche delle scolaresche del territorio. Il 4 aprile si parlerà di nutrizione e sport e il 5 di benessere mentale. A conclusione il meeting regionale "Un nuovo impegno per la salute" con i vertici regionali e locali istituzionali e di settore. Per le segnalazioni dei cittadini basterà inquadrare il Qr code diffuso sui canali istituzionali dell’ente e sulle pagine social dell’evento. Hanno presentato l’evento il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicepresidente regionale della III commissione Sanità Andrea Ulmi, il presidente di farmacie comunali riunite Giulio Tambelli, Carlo Vellutini di Fondazione Crf e Tania Barbi direttore del Coeso. "È – afferma soddisfatto il sindaco –la prima volta che viene organizzato questo evento su tematiche che ci toccano tutti i giorni. Cercheremo di dare spazio alle voci di tutti, perché c’è bisogno di sostenere il nostro sistema salute e migliorarlo.Ne parliamo un mese prima perché vogliamo sottoporre i cittadini ad un sondaggio sulla sanità per verificare il loro punto di vista per parlarne al meeting". "Al meeting – spiega Ulmi – intendo stimolare D’Urso per avere risposte concrete. Quale sarà il futuro del nostro territorio dal punto di vista della sanità? Vogliamo mettere punti fermi e fare il focus della situazione".

Maria Vittoria Gaviano