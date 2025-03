’Settimana della Salute’. Le domande

Pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare alla giornata inaugurale di "Settimana della Salute", l’evento promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con il Coeso, in programma dal 6 al 9 maggio. L’avviso è rivolto alle cooperative che gestiscono servizi per conto della SdS, alle associazioni che fanno parte del medesimo Comitato e alle associazioni di volontariato operanti nel settore sociosanitario sul territorio provinciale, le quali potranno partecipare con propri gazebo. L’appunto è fissato nelle piazze Dante Alighieri e Duomo martedì 6 maggio dalle 10 alle 17. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 3 aprile compilando il modulo e inviandolo all’email [email protected].