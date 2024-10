‘Settimana del benessere degli anziani’ propone visite a castello e a Maco

È in programma una visita al castello con l’obiettivo anche di far conoscere agli anziani i servizi a loro rivolti. Sta per concludersi la prima edizione della Settimana del Benessere degli anziani "Ora è Futuro" e ad Arcidosso è in programma un evento speciale. Domani è in programma una visita guidata al Polo Museale di Arcidosso (Castello più Maco), adatta a tutti. L’evento è organizzato dal Quadrifoglio in con la collaborazione della Proloco e del comune di Arcidosso. Sarà l’occasione per scoprire la storia del Castello e del territorio attraverso le esposizioni museali, l’affascinante mondo del Maco e salire sulla Torre Maestra. L’evento è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria, saranno formati un massimo di due gruppi da 20 persone. Il primo gruppo inizia la visita alle 9.30 il secondo alle 11. L’obiettivo è dunque riuscire a trasmettere tramite una giornata di cultura e svago anche informazioni relative ai servizi che sono a disposizione degli anziani sul territorio amiatino. La Settimana del Benessere degli anziani ha visto organizzare eventi in tutta la Toscana ed è una iniziativa patrocinata da Regione Toscana e Pronto Badante e realizzata con il supporto di Confcooperative, Legacoop, Università di Firenze e Pharaon.