"Sesso e vecchi merletti", reading teatrale della Commissione delle politiche di genere Domani, al Casello Idraulico di Follonica, Benedetta Rustici e Chiara Migliorini esploreranno come il sesso sia legato alla società e ai rapporti tra le persone in un reading teatrale irriverente, grottesco, sensuale e poetico. Un'iniziativa organizzata dalla Commissione per le politiche di genere del Comune di Follonica.