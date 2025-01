Servizio civile. Tre posti con l’Anpas

Ci sono tre posti a disposizione per svolgere il servizio civile universale con Anpas Humanitas Grosseto (nel bando identificata come P.A. Humanitas Istia, Roselle e Batignano). Due volontari saranno destinati alle attività di trasporto sanitario di emergenza, di urgenza e di centralino e attività in sede, uno sarà destinato a trasporto sociale, trasporto sanitario di urgenza e centralino. Le domande dovranno essere presentate entro le 14 di martedì 18 febbraio.

I progetti sono consultabili alla pagina web: https://www.anpasnazionale.org/info/scu-progetti-anpas-attivi.html. Come di consueto, alle selezioni potranno partecipare giovani dai 18 ai 28 anni e 364 giorni di età, con cittadinanza italiana oppure di Paesi europei, ma con residenza italiana. Il periodo di servizio civile si svolgerà nell’arco di 12 mesi, dal lunedì al venerdì, sei ore giornaliere, con un’indennità di 507,30 euro al mese.

La domanda può essere presentata solamente online con Spid o Cie; collegandosi alla piattaforma digitale https://domandaonline.serviziocivile.it. Per informazioni invece è possibile scrivere all’account [email protected]

"Per Anpas – spiega il presidente di Humanitas Grosseto, Christian Sensi – quella di avere volontari del servizio civile è una scelta strategica perché ci consente di entrare in contatto con molti giovani, una buona parte dei quali e rimane poi con noi come volontario soccorritore. Oggi, infatti, non è semplice entrare in contatto con le nuove generazioni, e il percorso formativo promosso attraverso il servizio civile universale diventa un’occasione per stabilire proprio questo tipo di contatto. D’altra parte, l’esperienza che i ragazzi e ragazzi possono fare con noi e davvero molto interessante, oltre che formativa sul piano umano".