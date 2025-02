Servizio civile, c’è tempo. Per la Misericordia fino al 18

MASSA MARITTIMA

Il servizio civile alla Misericordia di Massa Marittima è una scelta che da tanti anni è possibile. E anche quest’anno molti giovani nella fascia di età possibile, posso fare questa esperienza. Infatti, se hai dai 18 ai 28 anni (29 non compiuti), potrai partecipare alla selezione di giovani italiani o stranieri residenti da immettere nel servizio Civile. L’associazione della Misericordia di Massa Marittima offre questa possibilità a tutti i ragazzi e le ragazze delle Colline Metallifere che sono interessati a vivere questa esperienza. Ha due punti di attuazione, a Massa Marittima in via Ximenes ed a Scarlino Scalo in via Matteotti. La domanda può essere fatta entro le ore 14 di martedì 18. Quindi per tutti coloro che sono interessati c’è ancora tempo. Per informazioni e contatti telefonare ai numeri 348-0703029 oppure 0566-905741 o presentarsi direttamente in via Ximenes a Massa Marittima per presentare la domanda di partecipazione.