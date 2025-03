Servizi sanitari e tecnologia. Eliminare il digital divide

SANTA FIORA

Maggiore conoscenza dei servizi digitali e padronanza dei dispositivi elettrici, l’obiettivo anche sull’Amiata è quello di ridurre il digital divide, quel fenomeno cioè che spesso isola gli abitanti dei comuni interni a causa delle linee internet troppo deboli e delle difficoltà da parte degli abitanti ad accedere ai servizi digitali. Di questo principalmente si è parlato in un recente incontro a Santa Fiora, in occasione della settima tappa del tour promosso dalla Regione Toscana per diffondere questo tipo di conoscenze. "L’obiettivo di questa rete di PDF – ha osservato l’assessore regionale, Stefano Ciuoffo – è quello di garantire una presenza capillare sul territorio, a partire dalle aree interne e dalle isole, per diffondere quell’alfabetizzazione digitale che, insieme ad una connessione di qualità, è il presupposto per ridurre il digital divide e per rendere più facile il rapporto con la pubblica amministrazione".

Con questa rete di Pdf, la Regione rilancia ed estende ai cittadini ed alle imprese il progetto "Connessi in buona compagnia", realizzato in collaborazione con Anci Toscana e sindacati dei pensionati che alcuni anni fa l’ha vista protagonista a livello nazionale.

"Servizi di questo tipo sono fondamentali per aiutare tutti i cittadini, ma soprattutto le categorie più fragili – commenta il vicesindaco di Santa Fiora, Francesco Biondi – a snellire i procedimenti amministrativi. E’ possibile farlo grazie al corretto utilizzo delle nuove strumentazioni, che sono in grado di fornire risposte più veloci perché si avvalgono delle nuove tecnologie e di nuovi metodi di relazione, a partire dalle piattaforme che consentono un accesso più facile al sistema sanitario".

Tornando all’appuntamento che si è svolto sul territorio amiatino, è stato spiegato nei minimi dettagli il funzionamento dell’identità digitale, dello Spid per accedere ai vari servizi e documenti on line, dei servizi digitali nella sanità regionale e in generale della diffusione e dell’utilizzo della tecnologia digitale tra la popolazione più anziana che può avere un aiuto concreto nelle attività quotidiane, come per la mobilità, l’accesso ai servizi e ai siti web pubblici, l’affiancamento a casa e fuori da casa, la gestione dei farmaci.

Nicola Ciuffoletti