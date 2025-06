Servizi di vendita. Corso gratuito

Un’opportunità didattica innovativa per formare operatori alle vendite aggiornati su tutte le novità del digitale e del commercio online: l’agenzia formativa Aforisma ha aperto le iscrizioni al nuovo corso triennale gratuito ‘E-seller per il duale’ dedicato ai giovani tra i 14 ed i 18 anni che vogliono intraprendere una strada alternativa al tradizionale percorso di studi di scuola superiore. Venerdì alle 16 nella sede di Aforisma in via Topazio 5 a Grosseto si svolge l’Open Day di presentazione.

"L’operatore ai servizi di vendita al giorno d’oggi è diventato una figura professionale che necessita di competenze nuove per assistere, orientare ed informare il cliente nell’acquisto di un bene o servizio – spiega Monica Maggini, referente del progetto –. Oltre a disporre e rifornire gli scaffali ed i display con le merci, il corso insegna a gestire i rapporti con i fornitori, a controllare e stoccare la merce, a gestire le operazioni di cassa, a curare le relazioni con i clienti ed a essere autonomo nelle proprie mansioni. Molte le possibilità di impiego, sia nella grande distribuzione sia in altre realtà, con compiti diversi a seconda della dimensione e della specializzazione dell’esercizio commerciale o del reparto in cui è impiegato".

Il corso è totalmente gratuito. Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net, chiamare i numeri 0564 468591-92-94, scrivere via mail a [email protected], oppure recarsi direttamente presso la sede in via Topazio 5/a negli orari di apertura.