Servizi ai bambini, la Maremma si scopre piena di opportunità per i più piccoli

Grosseto, 1 giugno 2024 – Se per i giovani e gli anziani la provincia di Grosseto non offre servizi a sufficienza, per i più piccoli la storia è un po’ diversa, in meglio per fortuna. La qualità della vita di bambini, giovani e anziani è una classifica annuale ed è giunta alla quarta edizione. Questa ricerca è stata esposta in occasione dell’ultima edizione del Festival dell’Economia e permette di valutare, provincia per provincia (ne sono state esaminate 107), i servizi rivolti ai tre target generazionali più fragili e insieme strategici. Per i servizi ai bambini la Maremma si posiziona al 36esimo posto, meglio del 2023 quando si fermò alla 49° posizione. Per determinare il posizionamento finale sono stati presi in considerazione 12 indicatori. Contrariamente agli altri target analizzati (ragazzi e anziani), i medici specializzati per i più piccoli ci sono, infatti nella classifica dei "pediatri", la provincia di Grosseto si posiziona al 18esimo posto.

Per elaborare questo dato sono stati calcolati i professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni. La provincia di Grosseto si trova invece nella seconda parte della classifica per quanto riguarda l’"Indice sport e bambini" 71° posizione e "Verde attrezzato", 77esima posizione. Per questo secondo parametro sono stati considerati i metri quadrati per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo e su questo argomento, l’assessore comunale di Grosseto ai lavori pubblici e verde, Riccardo Ginanneschi spiega la situazione. "Oltre ai grandi parchi urbani, penso al parco del Diversivo, la città offre molte aree verdi. – commenta Ginanneschi – Un impegno recente che come Amministrazione comunale abbiamo assunto è quello di intervenire nei spazi verdi di quartiere, alcuni hanno bisogno di essere migliorati partendo dalle attrezzature, di questo siamo consapevoli. Grazie a una recente variazione di bilancio riusciremo ad acquistare attrezzature nuove andando a migliorare, dal punto di vista dei servizi, i parchi di quartiere e quelli nelle frazioni, i primi interventi potrebbero essere fatti anche in estate". A Grosseto c’è in programma di realizzare due boschi urbani e anche questi progetti andranno sensibilmente a migliorare la qualità della vita delle nuove generazioni, ma non solo, influiranno positivamente anche nella quotidianità degli anziani.

“Gli spazi verdi nella città e nelle frazioni sono grandi – prosegue Ginanneschi –. Abbiamo inoltre in progetto due nuovi boschi urbani, saranno 1500 nuove piante che verranno messe a dimora". Un lavoro importante e che permette di avere sempre sotto controllo le situazione dei parchi è l’attività di monitoraggio. "Implica impegno e costanza – conclude l’assessore Ginanneschi – ma se il monitoraggio è fatto bene, ci permette di individuare dove si trovano le attrezzature da sostituire perché rotte o vecchie".