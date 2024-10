Serrande abbassate per protesta: "Questo non è il centro che voglio. Chiudo il bar e raccolgo firme"

"Sono stanco, era il momento di dare un segnale perchè questo centro può e deve vivere meglio". Queste le parole di Marco Barcelli che è il titolare del Caffè Ricasoli, locale storico nell’omonima via del centro storico grossetano. Proprio il salotto buono della città, come è spesso definito, ma che effettivamente ha persono molto del "buono" che invece dovrebbe avere. Eppure chi vuole portare un cambiamento c’è, ed è proprio tra quelle vie che "animano" il centro storico. Dietro alla saracinesca chiusa, perchè questo è quello che ha deciso di fare Marco, ovvero chiudere nei giorni anche più affollati del weekend per protesta contro la scarsa sicurezza che vige nel centro, ci sono molti cartelli che fanno capire quanto esasperante deve essere la situazione, tanto da organizzare una raccolta firme a sostegno della proposta fatta dagli assessori Riccardo Megale e Bruno Ceccherini sulla possibilità di mettere nelle vie del centro gli stewart.

Come e quando è arrivato a questa decisione?

"Ho chiuso per manifestare, perchè non posso interrompere il mio lavoro così spesso. Nei giorni passati mi sono trovato difronte all’ennesimo atto di malavita che si è scatenato da piazza del Sale con ragazzi che si picchiavano per arrivare davanti al mio locale e tirarsi le sedie, seminando il panico e specialmente facendomi trovare in una situazione di disagio e perdendo i miei clienti. E’ la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perchè qualche giorno prima si sono presi a sprangate, sempre difronte al mio locale, facendolo disertare dai clienti. Senza clienti, è inutile dire che perdo lavoro".

Cosa ne pensa della proposta degli assessori in merito alla sicurezza nel centro?

"E’ stato strano ma piacevolmente positivo sentire ciò che da tempo pensavo come soluzione, essere proposto dal Comune. Sono a favore e vorrei fosse portata avanti perchè il calo di lavoro nella fascia serale è notevole. Abbiamo un problema da risolvere, non vogliamo arrivare al punto di chiudere perchè siamo esausti anche noi commercianti di questa situazione, non solo i cittadini. Intanto per Halloween metterò la sicurezza davanti al mio locale, anche se non è bello dover arrivare a tanto".

Come è il centro che vorrebbe?

"Il nostro centro è meraviglioso, ha tante potenzialità, deve essere valorizzato con eventi. Tra i locali, fra di noi, c’è collaborazione, l’uno la spalla dell’altro, per trovare una soluzione".

In poco più di tre giorni sono già 400 le firme raccolte.

"Ciò significa che ci sono tante persone che la pensano come me".

Marco per questo weekend sarà di fronte al suo locale pronto a spiegare le sue motivazioni sulla decisione d’impatto presa.

Maria Vittoria Gaviano