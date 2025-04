Serie D: Grosseto sfida Ghiviborgo per i playoff

SERIE D

"Il nostro obiettivo è quello di centrare i playoff, un obiettivo minimo che è nelle nostre mani in queste due ultime gare che restano da giocare e con le posizioni ancora da definire. Anche per quanto riguarda i playout tutto è ancora da decidere". L’allenatore Gigi Consonni presenta il match che vede oggi, inizio alle 15, il Grosseto ospite del Ghiviborgo sul terreno da gioco dello stadio Carraia di Ghivizzano nella penultima gara di campionato, "Contro la squadra allenata da Bellazzini - sottolinea il tecnico del Grifone che ha ancora due dubbi da risolvere per lo schieramento odierno - nel girone di andata abbiamo giocato, nel primo tempo, il migliore calcio da quando sono arrivato. Il Ghiviborgo offre un calcio particolare con una organizzazione di gioco importante e con giocatori di qualità. Hanno la seconda peggiore difesa del girone, ma, tuttavia, presentano l’attaccante Gori capo-cannoniere del girone. Noi speriamo di mettere in campo tutte le nostre qualità alla ricerca, soprattutto, dell’ultimo passaggio". Mister Consonni ha a disposizione tutti I giocatori della rosa . Arbitro del match Gabriele Zangara di Catanzaro (assistenti Paolo Romeo di Reggio Calabria e Michele Traina di Genova). I tifosi maremmani potranno acquistare il biglietto direttamente al botteghino dello stadio al costo di 13 euro. Ed in attesa della scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione agonistica la società biancorossa ha già fissato la sede e la data del ritiro che sarà a Casteldelpiano da lunedì 28 luglio a giovedì 14 agosto. Il quartiere generale è stato fissato all’albergo "Da Venerio". Ancora da fissare la data per la classica amichevole estiva con la Fiorentiina.

Paolo Pighini