Sei ore senza luce Allo Scalo lavori di Enel

Enel distribuzione ha comunicato che mercoledì prossimo è prevista l’interruzione dell’energia elettrica dalle 13.30 alle 19. La zona interessata dalla sospensione del servizio è quella di Scarlino Scalo, indicativamente dal sottopasso di viale Matteotti agli impianti sportivi. Le vie interessate sono viale Matteotti (dal civico 3 al 15, dal 21 al 23, dal 27 al 29, 21a, dal 2 al 6, dal 14 al 16, 24, 32, 2a e 2b, 15a), via Montecristo (civico 1, 13 a, b, c, dal 2 al 16), via Capraia (dal civico 1 e al 7 e il civico 2), via Lelli (civico 1). A causa dell’intervento gli studenti della scuola primaria di Scarlino Scalo usciranno alle 12.30. L’interruzione dell’energia elettrica interessa solamente le utenze alimentate a bassa tensione. Enel consiglia di non utilizzare gli ascensori anche in caso di ripristino dell’energia durante tutto il pomeriggio. Per qualsiasi informazione è a disposizione il numero 320 - 2041500 in cui va inserito il codice "Pod" presente in bolletta, oppure il sito della società.