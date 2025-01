Sei ore di Maremma. Più di 300 sulle mura

Sarà ancora grande festa alla "Sei ore di Maremma" in programma oggi sulle Mura di Grosseto. Superato il ’muro’ delle 300 presenze che è il record della manifestazione, con atleti che si cimenteranno nella sei ore e quelli che comporranno le 22 squadre al via della "Sei per un’ora", ovvero la staffetta. Alla partenza anche una donna non vedente. Un "serpentone" di super atleti che illuminerà tutte le mura di Grosseto per 6 ore, ovvero dalle 9.30, con partenza dal Bastione Garibaldi, alle 15.30, quando i partecipanti lasceranno i testimoni lungo il tracciato. A questo punto verrà stilata una classifica dei giri effettuati più la distanza percorsa dopo il passaggio sotto striscione della partenza, dove sarà posizionato un monitor che segnerà i giri fatti per ogni singolo atleta. Il record da battere è dello spagnolo Ivan Lopez Penalba che si fermò dopo 82 chilometri con i suoi 52 giri e 420 metri. In tanti saranno quelli che proveranno a batterlo sfidandosi a colpi di giri: tra tutti David Colgan vincitore delle ultime edizioni, che anno scorso non fece il record per una manciata di metri. Per lui pettorale 81 come il suo anno di nascita. A contendere la vittoria al fortissimo triatleta bolognese ci sarà ai nastri di partenza Emanuele Querci pettorale numero 103 vincitore delle ultime due edizioni di Terre di Siena e lo spagnolo Marc Gispert Giron pettorale numero 23. Tra le donne, dopo la rinuncia per infortunio di Sarah Giomi la super favorita è Ilaria Bergalio, pettorale numero 6, anno scorso seconda al traguardo con 75 chilometri e 271 metri, e Antonella Ciamarella pettorale numero 92, anno scorso al traguardo della 6 Ore con 70 chilometri e 325 metri. Il percorso è tutto ricavato sulle mura medicee per 1757 metri. Verranno toccati tutti e sei bastioni: Bastione Garibaldi (dove sarà concentrato tutto l’evento) poi i Bastioni Rimembranza, Fortezza, Maiano, Cavallerizza e Molino a Vento. L’evento è origanizzato da Marathon Bike e la Uisp.