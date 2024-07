Seconda serata con "Capalbio Libri". De Romanis e Murrali in piazza

Doppio appuntamento oggi con "Capalbio Libri". Apertura alle 19.30 con Veronica De Romanis (nella foto) che presenta "Il pasto gratis. Dieci anni di spesa pubblica senza costi (apparenti)". Un’analisi che smaschera gli inganni della politica in materia di spesa pubblica. Dopo il 2011 gli esecutivi che si sono succeduti alla guida del Paese – diversi per composizione e agenda politica – hanno avuto un tratto comune, quello di voler porre fine alla "austerità" e di tornare a spendere, se possibile senza alcun vincolo, distribuendo risorse prese a prestito a beneficio di famiglie e cittadini. A una sola condizione, però: che tali interventi venissero presentati sempre e in ogni caso privi di costi, come se il debito pubblico non fosse anche il debito degli italiani. Presentano Andrea Zoppini, giurista, e Alessandro Barbera, giornalista. Letture di Marta Mondelli.

Ospite attesissimo della serata l’attore e regista Gabriele Lavia che insieme all’attrice Federica Di Martino presentano alle 22 "Marguerite è stata qui" di e con Eugenio Murrali, il meraviglioso e amatissimo romanzo su Marguerite Yourcenar, che quest’anno ha incantato lettori, lettrici e i critici più importanti d’Italia, mettendoli tutti d’accordo, e raggiungendo così in pochi mesi la terza edizione. Con stile limpido e vigile fantasia, Eugenio Murrali dà corpo al significativo itinerario di una donna coraggiosa e libera che ha percorso il Novecento, attraversando due conflitti mondiali, la guerra fredda e, nella vita privata, le passioni degli anni Trenta, il lungo amore condiviso con la sua compagna Grace, l’ardore doloroso degli ultimi anni con Jerry. Conduce l’incontro Flavia Capone.