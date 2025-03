"Se le attività chiudono le persone non vengono"

Abbiamo intervistato alcuni commercianti del centro storico per sapere la loro opinione riguardo la situazione dell’area centrale di Grosseto che negli ultimi anni appare più degradata. L’intervista è stata fatta durante un‘uscita didattica per conoscere proprio la parte più antica della città.

Rispetto a quando ha iniziato la sua attività, è modificata la situazione del centro?

"E’ cambiata molto l’utenza del centro storico, infatti, oggi è frequentato prevalentemente da bande di ragazzi, talvolta poco rispettosi, gli adulti che passeggiano sono sempre meno, e anche la maggior parte dei ragazzi, tra 14 e 18 anni, non è più solita fare passeggiate in centro, ma impegna il proprio tempo libero con giochi interinali o la frequentazione dei centri commerciali".

Secondo lei quali sono le cause del degrado del centro?

"Le cause sono diverse: l’aumento della delinquenza, la chiusura di tante attività commerciali che attiravano visitatori a causa degli ingenti affitti e i pochi profitti, la mancanza di eventi sociali e culturali".

Per riqualificarlo, che cosa cambierebbe?

"Per prima cosa aumenterei i controlli da parte delle Forze dell’ordine, creerei eventi e serate a tema con musica dal vivo nelle strade per far vivere il centro alla cittadinanza e darei incentivi ai commercianti per aprire attività nelle strade del centro".