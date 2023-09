Scuole, quanti progetti Tre milioni per i lavori "Al via tre cantieri"

L’Amministrazione comunale ha incontrato i cittadini per illustrare i progetti per le scuole di Scalo. "Arrivare ad aprire tre cantieri con opere dal valore di circa 3 milioni di euro è stato molto impegnativo – ha spiegato il sindaco Francesca Travison –. Riuscire a reperire i fondi necessari e impostare bandi e lavori per un Comune piccolo come il nostro non è semplice". Tre progetti resi possibili dai finanziamenti regionali e europei (Pnrr). Nel plesso di via Turati, che ospita la scuola dell’infanzia e il nido comunale, sarà realizzato il centro cottura, mentre in via Lelli, dove trovano spazio la scuola primaria e la secondaria di primo grado, saranno costruite la mensa e la palestra. Sempre in via Lelli sarà realizzata la palestra, che avrà una superficie di circa 425 metri quadri: lo spazio sarà realizzato in ampliamento dell’immobile scolastico esistente al quale sarà direttamente collegato attraverso un atrio che lo metterà in diretto collegamento anche con i nuovi locali spogliatoi. "Nel contesto del progetto finanziato – continua Giulianelli – è prevista anche la realizzazione degli spogliatoi al grezzo: ma stiamo già lavorando per reperire altri 600mila euro che ne permetteranno il completamento. La costruzione della palestra libererà nuovi spazi nel plesso che potranno essere utilizzati per altre necessità. Per quanto riguarda la mensa i fondi sono stati reperiti col Pnrr, circa 924mila euro. Anche in questo caso i lavori inizieranno a novembre e dureranno 8 mesi circa". Infine a breve, entro settembre, partiranno i lavori per costruire il centro cottura a servizio del nido comunale e della scuola dell’infanzia di Scalo. L’investimento di 253mila euro è stato reperito con il Pnrr: il cantiere durerà all’incirca 30 settimane. I lavori consistono nell’ampliamento di circa 90 mq della scuola dell’infanzia per la realizzazione di un centro cottura.