Scuolabus. Orari già pianificati

Cambiati da ieri gli orari dello scuolabus. L’Amministrazione comunale ha pianificato i passaggi del servizio di trasporto scolastico: per conoscere gli orari è possibile visitare la pagina "Pubblica istruzione" sul sito del Comune (www.comune.scarlino.gr.it). Lo scuolabus anche per questo anno scolastico è gratuito. Per informazioni contattare l’ufficio associato Servizi scolastici al numero 0566 38529 oppure inviare una mail a [email protected]. La navetta invece sarà a disposizione il martedì e il venerdì con due corse giornaliere. Ridotti i passaggi del servizio messo a disposizione dei residenti. La navetta ci sarà il martedì e il venerdì, con partenza alle 8.30 da Portiglioni per proseguire allo Scalo, Follonica (zona Parco centrale), via delle Collacchie e di nuovo Puntone, e alle 11.30 con il giro contrario.