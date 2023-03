Scuola media "Mazzini" - Porto Santo Stefano

Abbiano deciso di parlare del progetto Margherita, un’attività scolastica che svolgiamo dalla prima media grazie ad un nostro compagno con disturbo dello spettro autistico. I nostri insegnanti hanno aderito da subito a questo progetto, che ci ha visto crescere insieme. Il progetto Margherita è un progetto nato nel 2016, nel nostro territorio, da un’idea del dottor Ettore Caterino, per favorire l’inclusione a scuola di alunni con disturbo dello spettro autistico. Gli obiettivi del progetto Margherita sono molteplici: crescere insieme, per evitare fenomeni di discriminazione e bullismo; capire che nessuno di noi è perfetto, ma che tutti abbiamo un talento. Nel nostro caso il nostro compagno eccelle in geografia e la sua passione sono i viaggi. Per questo dalla prima media il nostro progetto Margherita ci ha portato a viaggiare virtualmente, prima in Italia, poi in Europa e quest’anno per il mondo. In prima media abbiamo viaggiato virtualmente per diversi paesi e città italiane, tra cui: Siena, Firenze, Bologna e Bolzano. A Siena abbiamo parlato del famosissimo palio, che si svolge in Piazza del Campo. Dopo Siena siamo andati a Firenze, dove abbiamo visto il Ponte Vecchio. Nel viaggio abbiamo incontrato diverse città come Bologna, dove abbiamo parlato della torre Garisenda e di quella degli Asinelli. Siamo passati per Verona, incontrando Romeo e Giulietta, fino ad arrivare a Bolzano, dove abbiamo visitato il museo di Ötzi. In seconda media, invece, abbiamo viaggiato virtualmente per gli stati europei, girando per le città più importanti e famose come Parigi, Londra, Monaco di Baviera, Berlino, Amsterdam per poi arrivare in Polonia, da cui è originaria una nostra compagna. In queste città abbiamo visitato molte attrazioni importanti: il museo delle cere dove si trovano le statue di tantissimi personaggi famosi; la casa di Anna Frank; l’Oktober fest; la torre Eiffel ed il muro di Berlino. Durante questo viaggio abbiamo approfondito la conoscenza di diversi piatti come la paella spagnola, le crepes francesi, i bretzel, la torta di Linz e il famosissimo fish and chips inglese. Quest’anno faremo un percorso diverso, che non abbiamo ancora concluso: viaggeremo per i continenti, attraversando Paesi sempre più lontani e conoscendo nuove tradizioni, usi e costumi molto diversi dai nostri. Visiteremo luoghi che forse non avremo mai la possibilità di vedere veramente. E’ proprio questo che ci piace del progetto Margherita, ci permette di lavorare sull’inclusione ma ci apre anche a tante conoscenze che ci incuriosiscono molto.