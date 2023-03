Scuola media "Alighieri" - Grosseto

"Boccaccio a Casaccio", "Un posto al sicuro", "Sono io","Il mondo dei bulli", questi gli spettacoli portati in scena dalla scuola Dante Alighieri di Grosseto alla 25esima rassegna teatrale "Cinque giornate di teatro della Scuola". E’ vivo il ricordo per cui, in una grigia mattina di novembre, le professoresse ci annunciavano la possibilità di scrivere un copione per uno spettacolo da rappresentare a febbraio su un vero palco. Proprio noi, gli alunni della "Dante" avremmo potuto scegliere i soggetti, seguire dei copioni e recitare davanti ad un vero pubblico! Altro che interrogazioni o verifiche, questa era una prova complicata! Eccitati ed incerti cercavamo negli sguardi la forza di crederci. Saremmo riusciti a lavorare insieme, in accordo, a misurarci con qualcosa di così magico e sconosciuto come il teatro? I formatori e i "prof" sarebbero stati le nostre "guide", ma presto ci siamo convinti a farci ispirare dalle nostre emozioni, dalle nostre paure, dal nostro giocare con la letteratura, divertendoci! Ma quanto coraggio, quanto tempo trascorso a cercare la concentrazione! L’attesa delle ore destinate al teatro rendeva la giornata speciale. Le prove inizialmente parevano senza fine, secondi sommati a secondi nel caos, alla ricerca di intesa e disciplina. Con il tempo però siamo riusciti ad apprezzare sempre di più quest’arte, "sentendoci" sempre più calati nei personaggi. Il bel sorriso delle nostre "guide" ci trasmetteva tranquillità e sicurezza. Alle prove un giorno sapevi la parte, il successivo la dimenticavi ma era la volta buona per imparare una nuova porzione di spettacolo. Sia le persone timide che quelle esuberanti si sono adattate alle esigenze del copione e si sono impegnate a non "rubare" la scena agli altri. E poi...tutti hanno avuto la loro parte. Un’esperienza corale. Finalmente il giorno dello spettacolo arriva. E’ come rivivere tutto in questo momento. Il primo passo verso il teatro, il primo passo dentro un altro mondo! Ci sentiamo uniti dall’eccitazione e dal terrore di dimenticare le parti. Dietro le quinte ognuno, proprio come un attore consumato, cerca di tenere a mente le entrate e le battute. Il pubblico riempie le file della Sala Friuli di Grosseto. L’adrenalina sale. Riuniti in cerchio, come una vera squadra, urliamo la parola portafortuna, la voce delle prof ci dà l’energia e ricrea quell’atmosfera familiare in cui abbiamo provato e riprovato. Basta uno sguardo complice e fiducioso tra tutti e possiamo "spaccare"! Buio, buio luce...che il sipario si alzi!