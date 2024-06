Scuola "Giannetti". Saggi di fine anno in tre concerti

Prendono il via i saggi dell’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti". I concerti (oggi, venerdì e sabato) si terranno nella scuola, in via Bulgaria, a Grossteo (inizio alle 17, ingresso libero). Oggi si esibiranno gli allievi di pianoforte della docente Laura Menchini (Gennaro Pisanelli, Arianna Faienza, Alessio Herrera); gli allievi di violino del maestro Ivan Calò (Giorgia Addonisio, Fausto Spadi, Filippo Sodi, Bianca Addonisio, Eva Frati, Carmen Benvenuto, Nicole Daiana Derosa). Sul palco anche gli studenti di pianoforte della maestra Anna Noemi Ginanneschi (Merejo Lizardo Anderis, Iana Velicoglio, Darius Muresan, Giacomo Brizzi, Sofia Elena Costa, David Luiz Paun, Sara Casella, Brando Alessandri); la classe di chitarra del professor Alessandro Benedettelli composta da Violetta Banchi, Aron Niang, Livio Santoni e gli studenti di pianoforte della docente Laura Fabbiani (Camilla Franci, Matilde Di Sarno, Andrea Rossi). Sul palco Rachele Corridori (flauto) della professoressa Daniela Bilotti e gli allievi del maestro Giuliano Schiano (pianoforte): Francesco Pilici, Elia Belardi, Leonardo Benocci, Carlotta Anna Denevi, Matilde Volpi, Biagio Sani, Daniele Greco. Venerdì sarà la volta della classe di pianoforte del docente Mirko Galeazzi (Davide Di Vittorio, Michelle Zamarian, Fiammetta Balestri e Sofia Pacciani) e degli allievi di violino della professoressa Valentina Garofoli (Alessia Santini, Giorgia Coletta, Stella D’Errico). Sul palco anche Andrea Lentini Campalleggio, Camilla Colombo, Antonio Shevchuk della classe di pianoforte della professoressa Marta Guidoni. Sabato gli studenti di tromba del professor Michele Makarovic (Enea Calò, Alessandro Guido Praderio) e gli allievi di sassofono del docente Davide Vallini (Leonardo Biagini Gori Martini e Sara Sammarco), Andrea Oesterer seguito dalla professoressa di canto Sandra Biagioni, la classe di pianoforte della docente Eloisa Romeo (Ylenia Ponticelli, Aurora Giada Praderio, Niccolò Scalabrino, Veronika Moroni, Chiara Rallo, Marco Fatarella e Anthea Baldi). La docente Maria Grazia Bianchi presenta gli allievi Tommaso Checcherini e Annachiara Sanmarco.