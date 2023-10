Scuola di Fumetto e Scrittura Creativa a Grosseto

La ChelliComics & (scuola di fumetto e di scrittura creativa) riparte e lo fa con una mostra, allestita lungo le pareti della Fondazione Chelli. Si tratta di una delle proposte formative della Fondazione diocesana,che dal 2021 ha allargato il proprio ventaglio di esperienze di crescita. Nei giorni scorsi sono stati appesi alle pareti i lavori realizzati dagli allievi del ChelliComics &. La mostra permette di constatare il grande lavoro che la scuola di fumetto consente di sviluppare in quanti la frequentano. Il 18 ottobre partiranno le lezioni del corso di fumetto livello 1 (orario 18-19.30), rivolto a chi si avvicina per la prima volta al mondo del fumetto. Intanto lunedì 16 ottobre partirà il corso di secondo livello (sempre dalle 18 alle 19.30) in cui verranno affrontati i principali generi di fumetto. Lo stesso giorno, ma dalle 19.30 alle 21, partirà il corso di illustrazione digitale e dal 18 ottobre avrà inizio, infine, il corso di scrittura creativa (dalle 18 alle 19 primo livello e dalle 19 alle 20 secondo livello), rivolto a chi vi si avvicina per la prima volta. Questo corso è riservato a persone dai 13 anni in avanti. Ultima, ma non ultima proposta: il corso di fumetto kids, che si terrà il mercoledì (dal 18 ottobre, dalle 17 alle 18), per bimbi appassionati di disegno e che sognano di creare i loro eroi.