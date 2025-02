Scriabin concerts. Al Polo Le Clarisse il piano di Vasileva

GROSSETOOggi alle 17.30 al Polo Le Clarisse è in programma un nuovo appuntamento della rassegna musicale ’Scriabin concerts series’ e ospite dell’evento sarà la pianista di origine russa Daria Vasileva, seconda classificata al Premio Scriabin 2024, con il primo premio non assegnato.La pianista, che si esibirà nel concerto di punta della stagione, allieterà gli spettatori con un repertorio interamente dedicato al celebre artista che da il nome alla rassegna, Alexander Scriabin. L’evento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura.L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 439 7974.Daria Vasileva non è solo un’appassionata concertista e compositrice, ma anche una cultrice di musica classica che ispira il pubblico sia in presenza durante le sue esibizioni, che sui social dove è seguita da più di settantamila utenti. L’obiettivo di Daria è, tra gli altri, di promulgare la musica del suo compositore preferito, il celebre Alexander Scriabin, presentandola in tutta Europa e on-line. L’artista riceve un’educazione classica nel più grande conservatorio russo, a Kazan, dove affina la sua tecnica e le sue capacità da performer e insegnante. Dopo essersi laureata e aver vinto numerose competizioni internazionali, Daria viene insignita di una borsa di studio per studenti stranieri dal governo svizzero per studiare alla University of Applied Sciences and Arts di Lucerna. Sotto la guida del professor Benjamin Moser, la pianista si appassiona alle composizioni di Scriabin che si accompagnano bene al suo vibrante temperamento.