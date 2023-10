"Scriabin Concert Series a Grosseto: Gala Chistiakova e Diego Benocci sul palco"

La rassegna "Scriabin Concert Series" organizzata dall’associazione musicale Scriabin, presieduta da Antonio Di Cristofano, con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, torna ad animare la ex chiesa dei Bigi. Il primo appuntamento è oggi alle 18 con il piano recital del Degas piano duo con Diego Benocci e Gala Chistiakova che suoneranno brani di Ciaikovsky e Rachmaninoff. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994.

"Torniamo a suonare nella splendida cornice della ex chiesa dei Bigi dopo la pausa estiva – dichiara il maestro Antonio Di Cristofano –: questa rassegna, molto apprezzata dal pubblico, mette in sinergia la musica con l’arte in un connubio perfetto. Invito tutti a partecipare".

Il duo pianistico a 4 mani Gala Chistiakova e Diego Benocci si è formato nel 2014 a Imola. Il duo ha un vasto repertorio e ha tenuto numerosi concerti in Europa ed Asia riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di critica.