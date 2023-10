"Scopriamo i Vigili del Fuoco a Follonica: due giorni con le scuole nel Golfo"

"Alla scoperta del mondo dei Vigili del fuoco". L’iniziativa promossa dal Comando dei vigili del fuoco di Grosseto si è concretizzata con due giornate dedicate a far conoscere agli studenti delle ultime classi delle scuole presenti sul territorio follonichese, il variegato mondo dei vigili del fuoco promuovendo al contempo la diffusione della cultura della sicurezza. I momenti conoscitivi sono stati diversificati in base al profilo scolastico: ad esempio attraverso il gioco per i più piccoli con il percorso con "Pompieropoli", effettuando simulazioni di attività di soccorso. E’ proseguita parallelamente con la somministrazione di informazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per i ragazzi più grandi delle suole secondarie di secondo grado. Al distaccamento di Follonica c’erano le scuole secondarie di primo grado della città sono state mostrate le correlazioni tra sostanze pericolose ed infiammabili. Alle fine dimostrazione delle abilità professionali dei vigili del fuoco.