Scontro tra due auto, feriti i conducenti

GAVORRANO

Incidente stradale accaduto lungo la srtada provinciale 152 in località Merlina, sul territorio comunale di Gavorrano nel tardo pomeriggio di ieri. Due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri presenti che sono intervenuti sul luogo dell’incidente.

All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco, i due conducenti e unici o occupanti delle vetture, si trovavano già al di fuori dei veicoli e sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario arrivato sul posto. L’operato della squadra dei vigili del fuoco di Follonica è servito a mettere in sicurezza i mezzi che si erano scontrati in precedenza, da uno dei quali, a causa dello scontro, aveva iniziato a usciro fumo dal vano motore.