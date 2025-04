Scontro frontale sull’Aurelia, tre i feriti: uno è in gravi condizioni

CAPALBIOUn grave incidente è accaduto nella tarda mattinata di ieri sulla strada statale Aurelia, in località Chiarone, nel tratto in cui la carreggiata si riduce da quattro a due corsie. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e della polizia stradale, due autovetture si sono scontrate frontalmente. A seguito dell’impatto, le tre persone a bordo dei veicoli sono rimaste incastrate all’interno degli abitacoli.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Orbetello che ha provveduto a liberare i feriti, affidandoli poi alle cure del personale sanitario presente. Particolarmente complesse le operazioni di estrazione del 63enne conducente di una della Capture, di nazionalità tunisina, il quale, a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena.

I due occupanti dell’altro veicolo, un fratello e una sorella di 73 anni e una donna di 74 anni, sono stati invece trasportati presso l’ospedale della Misericordia di Grosseto. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia stradale e il personale Anas, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza del tratto stradale interessato. La Variante Aurelia, in quel tratto è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso da parte dei sanitari e poi di rimozione dei veicoli incidentati.