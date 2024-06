Scontro frontale, auto nel fosso. Donna ferita

Ancora un incidente sulle strade della Maremma, mai come in questa stagione, protagoniste in negativo. Ieri mattina si è verificato l’ennesimo scontro frontale sulla strada provinciale 159 in località Casalecci, nel comune di Grosseto. Tre le auto coinvolte. A bordo delle vetture i due conducenti. Una delle due macchina è finita nella fossetta laterale, ribaltata su un lato. All’interno una giovane donna di 34 anni che è rimasta incastrata tra le lamiere tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarla. Attimi di paura all’arrivo dei vigili del fuoco, perchè la donna aveva perso conoscenza e in un primo momento si era temuto il peggio anche perchè la dinamica era chiara. La donna invece fortunatamente stava bene e nonostante fosse in stato di choc è stata presa in carico dagli operatori del 118. Anche la persona alla guida del secondo mezzo, un uomo di 44 anni, è stata presa in cura dai sanitari per il trasporto all’ospedale Misericordia. Il traffico è rimasto interrotto per tutta la mattina. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, l’automedica di Grosseto, due ambulanze della Misericordia di Grosseto, la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente e la Polizia stradale per la viabilità.