Scomparso l’architetto Gentili. Progettò i "torrini" di via Grecia

La città piange l’architetto Sergio gentili. L’anziano (aveva 82 anni) si è spento ieri. Lascia la moglie Cristina. Gentili è stato uno degli architetti che hanno disegnato la città di Grosseto. Ma non solo: dalla sua mente era uscito anche il disegno dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. Era il nipote del pittore Carlo Gentili e cugino di Renzo, anche lui architetto, ha sempre lavorato in una società insieme a quest’ultimo. Professione che è stata tramandata alle figlie, Ilaria e Cecilia, che hanno uno studio associato. Le torri di via Grecia a Grosseto, per esempio (i famosi "torrini") portano la sua firma. Fu lui a disegnarli per il quartiere Pace e da quel giorno hanno lasciato un segno indelebile nel capoluogo maremmano. Gentili ha disegnato, sempre nella zona, anche il grande centro commerciale che si trova in via Inghilterra. Luoghi che tra l’altro sono stati anche scelti anche per la location del film "Margini", il lungometraggio tutto grossetano che ha avuto un grande successo di pubblico. Tra le sue opere anche il Porto di Marina, ideato insieme allo studio Cappelli. Oggi il suo corpo verrà cremato.