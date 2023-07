Scippa gli anziani Arrestato un uomo

Gli agenti della Squadra mobile della Questura sono andati a prenderlo con un’esecuzione di arresto. Si tratta di un cittadino straniero che era indagato per alcune rapine in strada tra giugno e luglio. I poliziotti, attraverso il monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini erano state subito acquisite dalla Polizia dopo i fatti reato ed i successivi sviluppi investigativi, hanno permesso di individuare ed identificare lo straniero collocandolo nei luoghi dove erano avvenute le rapine. Come denunciato dalle vittime, generalmente persone anziane che venivano avvicinate mentre rientravano nelle loro abitazioni, l’uomo si avvicinava e strappava loro le collane che avevano al collo, dandosi poi alla fuga a piedi o con altri mezzi. All’alba, gli operatori della Squadra mobile diretta da Armando Buccini si sono presentati a casa dello straniero, peraltro già noto alle Forze dell’ordine perché già condannato per altri reati, ed è stato portato in via Saffi in attesa dell’interrogatorio di garanzia.